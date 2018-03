Le pagelle della Virtus Entella - La Mantia bomber, bene anche Aliji

Risultato finale: Virtus Entella-Parma 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iacobucci 6,5 - Un paio di interventi importanti per l'ex di giornata, bravo a salvare il risultato, anche perché aiutato da una difesa che oggi ha controllato bene gli attaccanti del Parma.

Benedetti 6 - Soffre nel primo tempo, in particolare quando è Baraye ad aver palla. Paradossalmente ha vita più facile quando il Parma dovrebbe cercare il pari, nella ripresa.

Ceccarelli 6 - Un paio di sbavature nel primo tempo: una potrebbe costare il gol di Calaiò, ma Iacobucci rimedia. Cresce nel secondo tempo.

Cremonesi 6,5 - Da Cruz non lo impensierisce praticamente mai: nella difesa dell'Entella è sicuramente quello che soffre meno.

Gatto 5,5 - Tanta corsa per l'esterno offensivo, adattato in veste di fluidificante. In questa posizione, però, la sua efficacia offensiva ne risulta un po' penalizzata. Dall'80' De Santis sv.

Ardizzone 6 - Corre tantissimo. Il suo lavoro in fase di possesso è fondamentale per permettere ad Acampora di impostare e a Crimi di sganciarsi in attacco. Dall'85' Icardi sv.

Acampora 6,5 - Dirige molto bene il centrocampo ligure, non disdegnando nemmeno la conclusione. Da lui arrivano ottimi rifornimenti per le fasce e per l'attacco.

Crimi 6 - Lotta parecchio nel settore nevralgico del campo, ingaggiando un bel duello con Dezi. Si fa vedere spesso in fase di appoggio, creando qualche grattacapo alla difesa crociata.

Aliji 7 - Bella prova del nazionale albanese. Molto presente in fase di spinta, dove Gazzola fa fatica a tenerlo, in difesa è altrettanto decisivo, soprattutto quando salva praticamente un gol su Da Cruz. Entra anche nell'azione del gol del vantaggio dell'Entella.

De Luca 6,5 - Non si fa vedere poi tantissimo, ma la sua mobilità crea problemi alla difesa del Parma. Oltretutto, è fondamentale nell'azione del gol dell'1-0, quando regala l'assist decisivo a La Mantia: bravissimo nell'occasione a credere a un pallone che sembrava sfumato. Dal 78' Aramu 6,5 - Pochi minuti in campo per l'ex Trapani, che però ha giusto il tempo di regalare a La Mantia l'assist per il gol del 2-0.

La Mantia 7,5 - Una gara da opportunista. Prima la sblocca sfruttando una dormita della difesa gialloblu, poi in chiusura di gara è bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. La gara di oggi è nel segno di La Mantia.