Le pagelle dello Spezia - Okereke scatenato, Bidaoui ingenuo

Risultato finale Ascoli-Spezia 3-1

Lamanna 6 - Sul gol di Ardemagni non può far nulla, ancor meno su quello di Cavion. Ma è fenomenale a negare all'attaccante il 101° in B parando con il piede una rete già scritta.

Vignali 5.5 - Rispetto all'omologo sulla fascia opposta, il terzino spinge ben poco e non dà una grossa mano sulla catena di sinistra, dove lo Spezia non attacca quasi mai.

Giani 5.5 - Non mostra grande sicurezza, soprattutto nell'arginare uno scatenato Ardemagni. Si fa trovare fuori posizione in un paio di situazioni.

Capradossi 6 - L'ex Roma è ordinato e preciso, senz'altro è sfortunato in occasione del gol di Padella, quando un suo lancio sbatte addosso all'avversario.

Augello 6.5 - Garantisce un'infinità di palloni per i compagni, grazie ai tanti cross in mezzi. Lo Spezia attacca soprattutto sulla fascia sinistra dove spinge con continuità.

Bartolomei 6.5 - Una prestazione a tutto tondo per il centrocampista dalla grande intelligenza tattica. Preziose le sue verticalizzazioni e il gioco tra gli spazi. (Dal 75' Pierini s.v.).

Ricci 5.5 - Ha la colpa di tenere in gioco Ardemagni in occasione del gol marchigiano. Prova a farsi perdonare ma risulta poco incisivo e cerca troppo il ricamo.

Mora 6 - Ci mette tutto se stesso, tentando un paio di conclusioni. La precisione non è proprio la cifra della sua partita, ma l'assist per Okereke fa dimenticare tutto. (Dall'85' De Francesco s.v.).

Gyasi 6 - L'esterno d'attacco è molto propositivo, raccoglie le verticalizzazioni ma manca nella mira. Bella l'occasione nella ripresa, con una conclusione dalla lunga distanza. (Dall'85' Gudjohnsen s.v.).

Okereke 7 - Ha l'occasione più importante per pareggiare nel primo tempo, gliela annulla solo il miracolo di Lanni. Si riscatta riaprendo la gara con il gol dell'1-2.

Bidaoui 5 - Assente ingiustificato per tutta la partita, mai partecipe alla manovra offensiva. Riesce a far peggio prendendosi un'espulsione diretta per un colpo a Troiano.