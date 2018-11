Le pagelle dello Spezia - Okereke straripante, Bidaoui indiavolato

Risultato finale: Spezia-Benevento 3-1

Lamanna 6,5 - La sua parata in avvio di gara non permette al Benevento di passare subito in vantaggio, per il resto viene poco impegnato dagli avanti sanniti. Non sbaglia alcuna uscita in presa alta.

Vignali 6,5 - Preferito a De Col lungo la corsia destra, scelta azzeccata per Pasquale Marino. Spina nel fianco per la retroguardia del Benevento, le sue sovrapposizioni aprono degli spazi interessanti per le giocate di Okereke.

Capradossi 5,5 - Paga forse l'irruenza negli interventi, si rende protagonista di qualche disattenzione. La prima della partita poteva costare caro con Coda che per sua fortuna calcia addosso a Lamanna prima delle rete del vantaggio spezzino.

Terzi 6,5 - Sbaglia poco o nulla, il confronto più interessante della sfida è tra lui è Coda. Vince il duello con l'ex attaccante del Parma, raramente sbaglia una scelta di tempo il capitano dello Spezia.

Augello 6 - Per buona parte della prima frazione è uno stantuffo imprendibile lungo la corsia mancina, l'errore in occasione della rete del Benevento lo intimidisce. Non ripete le stesse gesta anche nella ripresa.

Maggiore 7 - Sostituisce come meglio poteva lo squalificato Bartolomei, caratteristiche diverse rispetto all'ex Cittadella ma scelta di tempo perfette nell'inserimento senza palla. Ottimo il suo dialogo con Okereke lungo la destra. (Dal 88' Mora sv).

Ricci 6,5 - Lancia il guanto di sfida al gemello Federico, è lui il primo a segnare nella sfida del Picco. Pulito e preciso in fase di impostazione, al centro della manovra dello Spezia. Peccato per il pallone perso dal quale nasce la rete del fratello.

Crimi 6 - Forse il meno appariscente del centrocampo di Pasquale Marino, utile però per il suo lavoro sporco. Tanti palloni conquistati contro i portatori di palla del Benevento, svolge il compitino senza alcuna sbavatura.

Okereke 7,5 - Senza dubbio il man of the match. Prestazione incredibile dell'ex attaccante del Cosenza, straripante e imprendibile palla al piede. Sblocca la sfida con un mancino imparabile, serve l'assist per Matteo Ricci e chiude la contesa approfittando del regalo di Billong. Lo Spezia nel segno del 21enne nigeriano.

Galabinov 6,5 - Gli manca il gol, questo l'unico cruccio per l'attaccante bulgaro che però è utilissimo nella manovra spezzina. Prende tante botte, lavora di sponda per i compagni e sgomita con la difesa avversaria. In entrambi i tempi va soltanto vicino al bersaglio grosso.

Bidaoui 6,5 - Fa cento il Serie B, partita importante dal punto di vista tecnico per l'ex Crotone. Ha qualità incredibili, lo dimostra quando punta il diretto avversario saltandolo automaticamente. Con un pò di concretezza in più diventerebbe un fattore per la categoria. (Dal 73' Gyasi 6 - Utili a tenere alto lo Spezia nel finale le sue sgroppate lungo la corsia sinistra).