Le pagelle dello Spezia - Pierini azzanna il Crotone in 30'

Risultato finale: Crotone-Spezia 0-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6 - Clean sheet con il minimo sforzo. Costretto agli straordinari su un piattone dal limite di Simy, poi più nulla. Dopo l'intervallo osserva i suoi chiudere la pratica senza correre rischi di sorta.

De Col 6 - Martella prima e Sampirisi poi sono dirimpettai agevoli che non fatica a tenere a bada. Ciononostante, lo spartito tattico dei calabresi lo costringe ad un atteggiamento prudente, che lo induce a lesinare le sovrapposizioni a destra.

Terzi 6,5 - Ricompone il tandem con Capradossi, assorbe un duro colpo rifilatogli da Simy in chiusura di primo tempo e non sbaglia un colpo. Al sessantanovesimo chiude in extremis su Nalini, in procinto di calciare a rete da pochi passi.

Capradossi 6,5 - Spartisce gli oneri in copertura con Terzi e regala una serata priva di brividi a Lamanna. Gioca d'anticipo e non mostra il fianco all'avversario di turno. Attento anche sulle palle alte.

Crivello 6,5 - Una delle mosse a sorpresa di Marino: scalza Augello e spezza sistematicamente i break sul suo lato di Valietti, reso inoffensivo dalla sua accortezza in copertura. Come De Col, è poco propenso ad accompagnare le trame offensive spezzine.

Bartolomei 6,5 - Serve mezzo assist a De Francesco, reso più efficace dall'astuto velo di Gyasi. Buon fraseggio nel traffico e sbavature in palleggio ridotte all'osso. Tra gli uomini copertina di una bella serata.

Ricci 6 - Regia ordinata. Non ruba l'occhio e lascia la ribalta ad altri protagonisti, ma è utile alla causa in entrambe le fasi, e garantisce con buona proprietà di palleggio fluidità e velocità nella costruzione bianconera.

De Francesco 7,5 - Primo tempo da one man show: dinamico e reattivo, apre i giochi al dodicesimo con una finezza che si deposita in buca d'angolo, con buona pace di Cordaz. Mica male, per la prima da titolare in stagione: messaggio inequivocabile a Marino. (Dal 73' Mora 6 - Si attiene alle indicazioni di Marino e fa il suo).

Vignali 7 - Riempie la sua serata di lampi e sgambate che mettono in allarme i tre centrali opposti. Si esalta nel finale e fornisce un doppio assist per la doppietta del subentrato Pierini. Si aggiudica il duello individuale con Martella e Sampirisi.

Gyasi 6,5 - Rimane a secco più per demeriti suoi che per sorte avversa. Gli indugi sotto porta fanno però da contraltare al generoso lavoro di sponda: si mette al servizio dei compagni e fa viaggiare i due esterni. (Dall'89' Gudjohnsen s.v.).

Bidaoui 5,5 - La partenza promette bene: semina il panico con un paio di guizzi poi vanificati dagli indugi nei metri finali. Presenza che sfuma alla distanza, al netto anche delle condizioni precarie. Lascia il campo a Pierini al cinquantottesimo. (Dal 58' Pierini 7,5 - Mette in discesa il finale con una doppietta in poco più di trenta minuti).