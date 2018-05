Le panchine del futuro - Brescia, è tutto nelle mani di Cellino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tentare di anticipare le mosse di un istrione del calcio italiano come Massimo Cellino è praticamente impossibile. Quello che è certo in relazione alla panchina del suo Brescia per la prossima stagione è che nessuno degli allenatori che si sono avvicendati al 'Rigamonti' ne sarà il titolare. Per questo motivo sono già molti i nomi accostati alle Rondinelle: da De Zerbi e Stroppa, passando per Baroni, Longo e Nicola, fino ad arrivare a Paolo Tramezzani, come anticipato da TMW nel giorni scorsi, e Michele Fini, ultima new entry della lista. La sensazione è che servirà ancora qualche giorno per avere le idee più chiare. Cellino si muove sottotraccia e tutto può ancora accadere.