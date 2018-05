Le panchine del futuro - Cesena, Castori presente e futuro

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

E' stata una stagione complicata quella del Cesena. Iniziata sotto la guida di Camplone i romagnoli sono stati poi costretti ad affidarsi ad una vecchia conoscenza come Fabrizio Castori per cercare di portare in salvo la nave, evitando quella che sarebbe stata una drammatica retrocessione in Serie C. L'ex tecnico del Carpi è riuscito nel suo intento e il tandem Lugaresi-Foschi ha deciso di continuare con lui, tanto da rinnovare il contratto a Castori per i prossimi due anni. La rinascita del Cavalluccio parte proprio dal suo allenatore.