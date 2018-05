Le panchine del futuro - Cremonese: avanti con Mandorlini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato a fine aprile per sostituire Attilio Tesser e dare una scossa a una Cremonese che era in caduta libera dopo una prima parte di stagione d'altissimo livello Andrea Mandorlini sarà ancora in sella ai grigiorossi nella prossima stagione, forte di un contratto in scadenza nel 2019. Il tecnico, ripartito dopo l'esperienza negativa sulla panchina del Genoa (6 gare fra febbraio e aprile 2017), ha ottenuto il risultato minimo indispensabile conquistando cinque punti in altrettante gare salvandosi grazie sopratutto al roboante 5-1 contro il Venezia. Ora dovrà lavorare al fianco del direttore sportivo Stefano Giammarioli, che aveva presentato le dimissioni al momento dell'esonero di Tesser, per costruire una squadra che possa regalare nell'arco di tutto il campionato le soddisfazioni che in questa stagione sono arrivate solo nei primi quattro-cinque mesi.