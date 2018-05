Le panchine del futuro - Crotone: contatti con Stroppa. Juric il sogno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la retrocessione e l'addio di Walter Zenga, a cui non è riuscito il miracolo salvezza, il Crotone si prepara a ripartire dalla Serie B con il primo nodo da sciogliere legato al tecnico. Tanti i nomi che sono stati accostati al club calabrese che non sta chiudendo nessuna porta: dalla soluzione interna legata alla promozione di Benny Carbone, vice di Zenga con un passato alla guida di Varese e Ternana in cadetteria, fino al sogno legato al grande ritorno di Ivan Juric, protagonista della storica promozione in Serie A. In mezzo tanti nomi con Giovanni Stroppa, ora al Foggia, che sta prendendo sempre più piede nonostante il legame coi rossoneri (su cui però pende una possibile pesante penalizzazione) passando per Roberto De Zerbi, che piace molto in A, fino al più abbordabile Vincenzo Vivarini passando per le scommesse Cristiano Lucarelli, attualmente in lotta per la promozione ai play off col Catania, e Bruno Trocini, in uscita dal Rende.