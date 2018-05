Le panchine del futuro - Lecce: Liverani ok. Eroe della promozione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la miracolosa salvezza sulla panchina della Ternana e la promozione conquistata con il Lecce finalmente Fabio Liverani avrà la possibilità di costruire fin dall'estate la sua squadra. Il club salentino infatti non ha alcuna intenzione di separarsi da chi l'ha riportato fra i cadetti e già il giorno dopo la promozione ha iniziato a programmare il futuro con l'ex centrocampista. Un premio che Liverani avrebbe meritato anche a Terni nella scorsa estate e che invece non gli fu concesso dalla nuova dirigenza che si era insediata nella città umbra. Ora Liverani avrà la possibilità di mostrare il suo valore dal ritiro in poi per confermarsi ulteriormente come uno dei migliori allenatori emergenti.