Le panchine del futuro - Padova: conferma con rinnovo per Bisoli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Anche il Padova non ha alcun dubbio sulla propria panchina dopo aver conquistato la promozione in Serie B. Sarà ancora Pierpaolo Bisoli a guidare i biancoscudati nella prossima stagione come annunciato dallo stesso tecnico e dal presidente Bonetto a inizio mese. Mancherebbe il comunicato ufficiale, ma le parole dei due sono inequivocabili e non lasciano spazio a svolte inattese. Per il tecnico sarà l'occasione di riscattare l'annata amara di Vicenza, dove subentrò a stagione in corso e venne esonerato prima della fine, e dimostrare che la Serie B è una categoria dove poter fare la differenza come del resto ha dimostrato negli anni di Cesena. Il Padova scegli così la continuità, anche con la conferma di numerosi protagonisti della promozione, per stabilizzarsi in Serie B e magari sognare qualcosa di più.