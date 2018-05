Le panchine del futuro - Pescara: avanti con Pillon se non cambia società

© foto di Federico De Luca

Tutto è definito in casa Pescara salvo un piccolo, piccolissimo particolare: il cambio di proprietà. Il presidente Daniele Sebastiani infatti ha lanciato un ultimatum ai possibili acquirenti e se entro una settimana nessuno busserà alla sua porta sarà pronto ad andare avanti con la squadra che ha concluso il campionato ovvero Bepi Pillon in panchina e Luca Leone come direttore sportivo. I due hanno già detto di essere pronti a continuare con gli abruzzesi con il primo che ha aperto anche alla possibilità di allenare una squadra di giovani che sia comunque competitiva come sempre negli ultimi anni il Pescara è stato. Al momento non sembrano esserci soggetti interessati realmente a rilevare il club dalle mani di Sebastiani, anche se niente può essere scartato.