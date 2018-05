Le probabili formazioni di Entella-Ascoli - Spareggio salvezza, primo round

Fischio di inizio alle ore 20.30. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Due match per tenersi stretta la Serie B dopo una stagione difficile. Virtus Entella e Ascoli si sfidano nella gara di andata dei playout per restare in cadetteria. Allo stadio Comunale di Chiavari va in scena lo spareggio salvezza tra la squadra di Gennaro Volpe e quella di Serse Cosmi. Rispettivamente quartultima con 44 punti e quintultima a quota 46, così hanno chiuso il campionato e coltivano entrambe lo stesso obiettivo: quello di non retrocedere in Serie C. Soltanto una riuscirà nell'impresa. Fischio di inizio alle ore 20.30, arbitra il match il signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano.

COME ARRIVA L’ENTELLA - Quattro punti nelle ultime 5 partite per i liguri che, grazie alla vittoria contro il Novara, sono riusciti a salvarsi dalla retrocessione diretta, garantendosi l’accesso ai playout contro l’Ascoli. Volpe, che potrà contare su uno stadio sold out, non ha a disposizione gli infortunati Luppi, Diaw e Nizzetto così come sullo squalificato Ardizzone. Probabile 4-3-1-2, tra i pali ci sarà Paroni, titolare nelle ultime 3 partite al posto di Iacobucci, in difesa dovrebbero giocare Belli, Pellizzer, Ceccarelli e Aliji. In cabina di regia ci sarebbe Troiano coadiuvato da Icardi e Crimi. Sulla trequarti, spazio a De Luca in sostegno ad Aramu e La Mantia, miglior marcatore stagionale con 12 centri.

COME ARRIVA L’ASCOLI - “Quando sono arrivato all'Ascoli, l'Entella aveva 6 punti in più di noi e se ha chiuso il campionato 2 punti dietro vuol dire che abbiamo recuperato tanto”, ha esordito in conferenza stampa Cosmi. L’ex allenatore del Perugia deve fare i conti con le assenze: mancheranno Addae squalificato, Buzzegoli, Carpani, Favilli, Martinho e Cherubin. Formazione quasi obbligata per i bianconeri e probabile 3-5-2 con Agazzi a difendere i pali. La linea a tre dovrebbe essere composta da De Santis, Padella - favorito su Mengoni - e Gigliotti. Sulle corsie laterali potrebbero agire Mogos e Pinto, in mediana invece D’Urso, Bianchi e Baldini (in vantaggio su Kanoute). In attacco, la coppia Clemenza-Monachello dovrebbe spuntarla su Rosseti.

PROBABILI FORMAZIONI

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) - Paroni; Belli, Pellizzer, Ceccarelli, Aliji; Icardi, Troiano, Crimi; De Luca; Aramu, La Mantia. A disp. Iacobucci, Massolo, De Santis, Brivio, Currarino, Acampora, Eramo, Llullaku, Di Paola, Gatto, Petrovic. Allenatore: Gennaro Volpe.

ASCOLI (3-5-2) - Agazzi; De Santis, Padella, Gigliotti; Mogos, D’Urso, Bianchi, Baldini, Pinto; Clemenza, Monachello. A disp. Lanni, Mignanelli, Mengoni, Perri, Florio, Castellano, Parlati, Kanoute, Rosseti, Lores Varela, De Feo, Ganz. Allenatore: Serse Cosmi.