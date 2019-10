Le probabili formazioni di Livorno-Chievo - Breda si affida a Raicevic

Fischio d'inizio alle ore 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' un Livorno bisognoso di punti quello che ospiterà il Chievo questo pomeriggio al Picchi. I ragazzi di Breda hanno solamente 4 punti e occupano i posti caldi della classifica. Non se la passa troppo bene nemmeno la squadra di Marcolini, distante solamente tre lunghezze e non ancora all'altezza delle squadre che vorrebbe contendersi la promozione nella massima serie. Un match delicato per due squadre bisognose di punti. Vincerà la paura o sarà spettacolo?

COME ARRIVA IL LIVORNO - Breda ha bisogno di punti e si affida al 3-4-3. Subito un dubbio in porta tra Zima e Plizzari. Non recuperano Brignola, Viola e Rizzo. Il tecnico livornese annuncia in conferenza la conferma del tridente Marras, Raicevic e Marsura. Confermati in mezzo al campo anche Luci, Agazzi, con Porcino e Del Prato sulle corsie. Difesa che dovrebbe vedere il tridente Boben, Di Gennaro e Bogdan.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Buone possibilità di scelta per mister Marcolini che recupera Vaisanen e Obi. Il modulo scelto è il collaudato 4-3-1-2 con

Semper in porta, difesa da destra verso sinistra composta da Dickmann, Leverbe, Cesar, Brivio. Centrocampo a tre con Garritano, Esposito e Segre. Vignato trequartista dietro la coppia Meggiorini-Djordjevic.