Le probabili formazioni di Palermo-Cosenza - Puscas dal 1', out Rispoli

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Obiettivo primo posto, non poteva essere diversamente per il Palermo di Roberto Stellone che vince, convince e diverte. Al suo ritorno sulla panchina rosanero, l'ex tecnico del Frosinone ha ottenuto dieci punti su dodici disponibili con l'unico mezzo passo falso in casa contro il Venezia. Nessun campanello d'allarme, il turnover ha funzionato nel turno infrasettimanale e al Cabassi non c'è stata storia per un Carpi travolto dai siciliani. Lo stesso Stellone è consapevole di aver a disposizione un organico al di sopra della media che ha tutte le carte in regola per la promozione diretta. Vincere al Barbera contro il Cosenza potrebbe regalare il primato visto che lunedì ci sarà il posticipo tra Pescara e Lecce. Quella contro i calabresi arriva alla vigilia di un trittico di partite complicatissime per i rosanero contro lo stesso Pescara, Verona e Benevento e sarà un vero e proprio esame di maturità. Non è da sottovalutare comunque la formazione di Braglia che avrà smaltito il nervosismo per il punticino in casa contro la capolista di martedì scorso, la rete di Crecco convalidata nel finale dal direttore di gara ha mandato su tutte le furie il tecnico. Il Cosenza rimane in piena zona playout, rimane il problema trasferta infatti hanno conquistato soltanto due punti su otto lontano dal San Vito. Soltanto una vittoria in stagione per la squadra di Braglia, tre giornate fa contro il Foggia. La sfida al Barbera tra queste due squadre manca dal 2003, il Palermo si impose per 1-0 grazie al calcio di rigore vincente di Arturo Di Napoli.

COME ARRIVA IL PALERMO - Dopo la vittoria contro il Carpi, Roberto Stellone tornerà al 4-3-1-2 accantonando la retroguardia a tre. In porta torna Brignoli dopo l'occasione per Pomini, in difesa invece non ci sarà Rispoli fermato dal Giudice Sportivo per due giornate. Al posto dell'ex Parma ci sarà Salvi con il norvegese Aleesami sulla corsia opposta. Rajkovic lotta per una maglia da titolare con Struna al fianco di Bellusci, il primo parte leggermente favorito. A centrocampo torna il polacco Murawski titolare con Jajalo, reduce dalla prima rete stagionale, nel ruolo di play e Haas da interno destro nella mediana. Gli indizi per quanto riguarda la trequarti portano ad una maglia dal primo minuto per Trajkovski che torna dalla squalifica, panchina per Falletti mentre in avanti l'unico sicuro del posto è Nestorovski che sarà affiancato da Puscas insediato dall'ex attaccante del Venezia Moreo.

COME ARRIVA IL COSENZA - Piero Braglia si affida alla continuità, il tecnico dei calabresi non stravolge la formazione che stava per portare tre punti contro la capolista Pescara. Si va verso la conferma di dieci undicesimi degli uomini impegnati contro la compagine di Pillon, l'unico cambio potrebbe essere rappresentato dall'utilizzo di Garritano al posto dell'ex Spezia Baez. Davanti recupera Maniero dopo il leggero problema accusato nel turno infrasettimanale con al suo fianco Gennaro Tutino. In mezzo al campo sarà Palmiero a gestire la manovra con Verna a far legna e Mungo per gli inserimenti alle spalle dei difensori. In porta potrebbe essere confermato Cerofolini, il giovane estremo difensore ha peccato di inesperienza ma ha dato maggiori sicurezze rispetto a Saracco. In difesa si va verso la conferma in blocca di Corsi e Legittimo sugli esterni e la coppia centrale formata da Dermaku e Idda. Ancora indisponibili Capela, Tiritiello, Perez e D'Orazio.

LE PROBABILI FORMAZIONI -

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Haas, Jajalo, Murawski; Trajkovski; Nestorovski, Puscas. Allenatore: Roberto Stellone.

COSENZA (4-3-1-2): Cerofolini; Corsi, Dermaku, Idda, Legittimo; Verna, Palmiero, Mungo; Garritano; Tutino, Maniero. Allenatore: Piero Braglia.