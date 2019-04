© foto di Andrea Rosito

Alle ore 21 scendono in campo Lecce e Brescia, che daranno vita ad una partita che può valere un'intera stagione. Al Via del Mare infatti arriva la capolista lombarda, che ha tre punti di vantaggio proprio sui salentini: è un incontro che vede il Palermo come spettatore interessato, ma anche un Benevento in netta risalita. Di seguito gli undici titolari scelti dai due allenatori.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Marino; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; La Mantia, Falco. Allenatore: Liverani.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Mateju; Dessena, Tonali, Ndoj; Bisoli; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Corini.