Lecce, Calderoni: "Sconfitta amara col Palermo. Derby? Sarà spettacolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Calderoni, difensore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della sala stampa: “Dopo la gara di domenica resta amarezza per il risultato finale, ma anche la consapevolezza di aver disputato una buona gara al cospetto di una squadra accredita per la promozione diretta, che dispone di un organico molto forte. Per noi resta un’ottima prestazione che ci lascia ottime cose. Nella prima frazione abbiamo spinto tanto, siamo partiti forte anche nel secondo tempo, anche se poi ad un certo punto il Palermo ha alzato il baricentro e noi non riuscivamo più a ripartire. Comunque dopo il loro gol abbiamo creato diverse occasioni. Il derby con il Foggia? Il Foggia è un’ottima squadra che senza la penalizzazione avrebbe gli stessi nostri punti. Mi aspetto una bella gara tra due squadre che tendenzialmente cercano sempre di giocare al calcio".