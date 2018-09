© foto di Federico Gaetano

Ha fatto rumore l'assenza di Cosimo Chiricò, attaccante del Lecce, dalla lista dei convocati di Fabio Liverani per la gara di sabato ad Ascoli e probabilmente per l’intera stagione. Il club salentino ha spiegato le motivazioni di tale decisione in una nota diffusa alla stampa. Ecco il testo della stessa pubblicato da SoloLecce.it:

"La società tutta ritiene opportuno, per preservare il clima di serenità e unità (anche tra gli stessi tifosi) che è stato determinante, nell'ultimo anno, per raggiungere gli obiettivi prefissati, di non rendere disponibile il calciatore Chiricò, nella speranza che questa situazione possa essere definita nel modo migliore. Pensare di affrontare l'intero campionato di serie B (definitivamente a 19 squadre e con ben 4 retrocessioni) in un clima di profonda divisione ridurrebbe drasticamente le possibilità di raggiungere il risultato sportivo, vanificando gli sforzi compiuti da tutte le componenti fino a questo momento".