Lecce, colpo in difesa: è quasi fatta per l'ingaggio di Dermaku dal Parma

Colpo in difesa per il Lecce. Come riportato da Tuttocalciopuglia.it, infatti, Lecce e Parma avrebbero raggiunto un accordo di massima per il trasferimento nel Salento di Kastriot Dermaku, difensore italo-albanese classe '92 e ai margini del progetto dei ducali. Nella giornata di domani potrebbe arrivare l'annuncio.