© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 3-2 contro il Padova: "Avevo chiesto una grande reazione dopo il Brescia e sapevo che questa poteva essere un'occasione spartiacque. Il campionato dice che siamo nelle prime posizioni e faremo di tutto per restarci e migliorare ancora. I rigori? Sul primo episodio c'era punizione per noi. E' un periodo nero con gli arbitri, ma non sono un complottista e prima o poi la ruota girerà. Se la squadra assume la giusta mentalità come accaduto in questa occasione, rispondiamo con i risultati anche agli errori".