Lecce, Falco: "Chiricò? Serve una soluzione. I cori non fanno bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio interno contro la Salernitana il fantasista del Lecce Filippo Falco ha parlato ai microfoni di Sololecce.it anche dell'ennesima presa di posizione degli ultras giallorossi contro Cosimo Chiricò: “Quando giochiamo si pensa solo alla partita, ai movimenti da fare e a come si sviluppa il gioco. Quella di Chiricò è però una situazione che non fa piacere, speriamo si possa arrivare presto a una soluzione perché è una condizione che alla lunga non porterà benefici e non fa vivere bene nessuno. - conclude Falco – Tutte le componenti devono stare unite e compatte, serene per raggiungere l'obiettivo perché il calcio è fatto anche di queste cose”.