Lecce, Falco: "Possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Playoff? Si può"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Filippo Falco, attaccante del Lecce, ai microfoni di Dazn dopo la rete che ha consegnato i tre punti al San Vito contro il Cosenza. "Siamo rimasti bene in partita nonostante il loro pareggio, per fortuna poi è arrivato il mio gol. Sono stato un mese fermo, devo ritrovare la condizione e adesso c'è anche la sosta per recuperare. Anche dalla panchina posso dare il mio contributo. Abbiamo perso dei punti dove non meritavamo, giocando con questo atteggiamento possiamo toglierci grande soddisfazioni. Siamo partiti per la salvezza ed è l'obiettivo primario, possiamo arrivare ai playoff".