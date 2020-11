Lecce, Gabriel: "La A nel mirino, ma il campionato di Serie B non è facile"

Fresco di rinnovo, in casa Lecce è il portiere Gabriel a parlare: "Sono molto felice del rinnovo, per me e per la mia famiglia, è importante creare una radice in un posto: sono contento di rimanere per più di una stagione in club, specie poi se si tratta di Lecce. Stiamo tutti bene in città, sembra un posto sudamericano, sia per la gente che per il clima, che favorisce tanto i ricordi della mia terra, e anche con la squadra sto benissimo".

Più in generale: "Il campionato di B è molto duro, pensiamo giorno per giorno lavorando e dando il massimo, i conti li faremo alla fine, ma è chiaro che vorremmo tornare in Serie A. Però ci sono molte formazioni attrezzate benissimo, sarebbe lunga la lista di pretendenti al salto di categoria: ci siamo comunque preparati bene, stiamo lavorando bene".

Nota conclusiva sulla Reggiana, avversaria nell'8^ turno del campionato: "Sarà una gara difficile, attenzione e concentrazione serviranno. Per noi è una partita fondamentale, dobbiamo fare il massimo per ottenere il massimo".