Lecce, gol e spettacolo: vittoria per 3-2 sul campo del Cosenza

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata. Spettacolo e gol fra SPAL e Cagliari. La gara delle 18 finisce 2-2 - Leggi la news, CLICCA QUI! Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Piatek vs. Milik,...

Milan, Conti non convocato: la squalifica vale anche per il campionato

Genoa avanti con Kouamé. Match subito in salita per il Napoli

Cagliari, Pavoletti: "Bravi a non mollare mai"

Cerruti: "Juve sia più cinica. Roma in grave ritardo"

Milan, si lavora per Benatia a giugno o a gennaio: le ultime

Fotonotizia - Genoa-Napoli sospesa per pioggia, le immagini dal campo

Bjelanovic: "Ruiz l'arma in più del Napoli. Pjaca bloccato"

Juventus, sei difensori sul taccuino di Paratici: non c'è Savic

Juventus, ultime di formazioni: col Milan Benatia e non Bonucci

Napoli, Davide Ancelotti: "Essere vice di mio padre non è tanto diverso"

Gol e spettacolo al San Vito di Cosenza, dove però festeggia il Lecce. La squadra di Liverani prima va in vantaggio di due reti con Venuti e Palombi, si fa recuperare nella ripresa con la doppietta di Tutino ma il mancino di Falco consegna tre punti di vitale importanza ai salentini.

