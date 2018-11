Lecce, Gazzetta del Mezzogiorno: "Operazione riscatto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Lecce, operazione riscatto nella tana del Cosenza", titola così La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola questa mattina. Fuori causa per squalifica Meccariello e Calderoni, out per infortunio Bovo e Pettinari, tornano disponibili Lucioni e Falco. Liverani: "L'emergenza? Chiacchiere. Tutti possono fare bene".