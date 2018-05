Lecce, idea Vitale per la corsia mancina

© foto di Federico Gaetano

Il Lecce dopo il fantasista Cesar Falletti del Bologna avrebbe messo nel mirino un altro ex calciatore della Ternana con cui Fabio Liverani ha lavorato in Umbria conquistando una salvezza miracolosa. Si tratta, come rivela Pianetalecce.it, di Luigi Vitale esterno mancino classe '87 attualmente in forza alla Salernitana.