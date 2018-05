Lecce, Juande il primo rinforzo in mezzo al campo

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il futuro del centrocampista Juande sarà ancora in Italia e ancora in Serie B. Lo spagnolo, in scadenza di contratto con lo Spezia con cui non rinnoverà, dovrebbe infatti essere il primo rinforzo per la mediana del neopromosso Lecce. I salentini hanno infatti superato la concorrenza di Salernitana e Avellino e sono pronti a vestire con la maglia giallorossa il regista ormai ex Spezia.