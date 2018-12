Lecce, La Mantia: "Mai in gol contro il Brescia. Spero sia la volta buona"

© foto di Andrea Rosito

L’attaccante del Lecce Andrea La Mantia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Brescia, club contro non ha mai segnato: “Sarà una gara importante, sopratutto per la classifica. Una sfida bella e dura per entrambe, ma chi farà punti potrà guardare al futuro con ancora maggior ottimismo. È la prima volta in carriera che gioco per un obiettivo importante e questo è molto stimolante. Scendere in campo sapendo di lottare per l’alta classifica è tutta un’altra cosa rispetto a quando lotti per salvarti. Obiettivi? Per ora pensiamo al Brescia e poi a chiudere l’andata nel migliore dei modi. Con solo 19 squadre questo campionato non concede la possibilità di frenare e per questo noi proveremo a portare a casa sempre i tre punti. - continua La Mantia – Io contro Donnarumma? Nessuna sfida personale a distanza. Dovremmo stare però attenti al capocannoniere del campionato che sta dimostrando di essere il centravanti più forte di Serie B. Per quanto mi riguarda con il Brescia ho giocato diverse volte, senza mai segnare e speriamo che questa sia la volta buona”.