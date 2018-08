Lecce, Liguori: "Soddisfatti del mercato. Chiricò? Valuteremo le offerte"

Il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori ha commentato il mercato del club salentino ai microfoni di Sololecce.it dicendosi soddisfatto di quanto fatto: “Siamo molto soddisfatti avendo centrato tutti gli obiettivi in un mercato difficile. Abbiamo rinforzato ogni reparto con le operazioni finali di Meccariello e Venuti che arricchiscono la qualità della nostra difesa. Ora abbiamo 7 giorni importanti davanti, di ulteriore lavoro, perché ci sono delle uscite da fare. - continua Liguori soffermandosi su Bovo e Chiricò – Per il difensore la situazione non cambia, Bovo continuerà ad allenarsi con noi in attesa delle valutazioni di ds e mister. Per quanto riguarda l'attaccante il mercato non è chiuso, ma valgono le parole di Meluso. È un investimento che abbiamo fatto e che deve essere valorizzato. Aspettiamo la chiusura del mercato, se ci saranno offerte le valuteremo”.