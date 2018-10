Lecce, Liverani: "A Verona per fare punti. Ma senza ansie"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in vista della sfida contro l'Hellas Verona: “Andiamo con serenità ad affrontare una corazzata, una squadra che ha una rosa davvero importante, ma siamo contenti di affrontarla in questo momento. Il Verona ha tanti giocatori con caratteristiche diverse in ogni zona del campo e anche se gioca con lo stesso modulo del Benevento usa uno stile diverso. Pazzini? Ci ho giocato assieme, è un attaccante forte a cui non bisogna concedere nulla o ti punisce immediatamente. Abbiamo una classifica abbastanza tranquilla e giocheremo per i tre punti senza ansie. Siamo squadra a cui piace giocare a calcio e questo permetterà di vedere maggiore spettacolo. - continua Liverani come riporta Tuttocalciopuglia.com - Rispetto alla gara col Cittadella potrei cambiare qualcosa, tutti si stanno allenando bene e mi mettono in difficoltà nelle scelte ogni domenica. Faccio i complimenti alla mia squadra per come affrontano le partite e per la maturità dimostrata”.