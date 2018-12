© foto di Andrea Rosito

Queste le dichiarazioni di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, riportate da PianetaLecce dopo il pari contro il Perugia. “Credo che per qualità di gioco oggi il Perugia si è dimostrato più forte del Palermo che comunque nei singoli è più forte. Gli umbri sono allenati molto bene, ma possiamo dire che al di là dello zero a zero è stata una partita bella. Dobbiamo migliorare nell’attenzione e non farci prendere in contropiedi rischiosi. Calderoni ha avuto un problema fisico in settimana ed ho preferito tenerlo a riposo per non rischiare”.