© foto di Andrea Rosito

In vista della trasferta di Carpi il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa mettendo l’accento sulle difficoltà della sfida: “Le insidie di questa partita sono tecniche, di campo. Il Carpi viene da tre risultati utili di fila, è una squadra in salute ed in fiducia. Fuori casa stiamo facendo meglio che in casa, ma ogni gara è diversa. Noi comunque abbiamo sempre lo stesso atteggiamento indipendentemente dagli avversari. - continua Liverani come riporta il sito dei salentini – Obiettivi? Abbiamo detto fin dall’inizio di questa stagione che il nostro obiettivo principale è quello di mantenere la categoria, dopo che questa piazza ha vissuto diversi anni di inferno. Vogliamo avere stabilità nella categoria e programmare qualcosa di più importante in questi anni. Bisogna però riconoscere che la squadra merita la posizione in classifica ed i punti che ha”.