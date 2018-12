© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa: "Con lo Spezia è la fine di un primo esame di questo campionato, a fine partita tireremo le somme per vedere a che punto siamo. Affrontiamo una squadra importante che negli ultimi anni ha veleggiato nelle zone alte della classifica e che è costruita per provare a salire. La rispettiamo e andremo a fare la nostra partita, vogliamo confrontarci con loro per vedere alla fine del girone cosa possiamo fare per migliorarci. La Mantia e Pettinari si sono allenati dopo aver superato un attacco influenzale. La Mantia è cresciuto tanto, ogni tanto ha degli acciacchi dovuti al fatto che ha alzato l’asticella a livello fisico, cosa che prima non gli veniva richiesta. Ogni tanto può pagare l’abitudine ad un lavoro diverso ma siamo molto contenti di cosa sta facendo. Arbitro ligure per la partita con lo Spezia? Non è un problema nostro, il nostro problema è solo quello di affrontare una squadra forte. In questo periodo abbiamo fatto il punto con direttore e proprietà. Noi siamo tanti, fare entrate e allenare 30 giocatori di movimento è impensabile, bisogna fare uscite per il budget e per allenare un gruppo dove tutti hanno le stesse possibilità. Trovare l’identikit di giocatori che possano migliorare questa squadra non è facilissimo. Venuti? Sta convivendo con un’infiammazione al piede ma non c’è nessun problema serio, è solo una cosa di sopportazione del dolore e deve stringere i denti”.