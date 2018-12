© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Perugia di domani: “La squadra di Nesta viene da un ottimo momento e credo che domani possa essere una bella gara fra due formazioni dotate di giocatori di qualità. Chi sbaglierà meno e riuscirà a gestire meglio tutte le situazioni del match avrà più chance di vincere e portare a casa i tre punti. Nel mio gruppo c’è entusiasmo e questo aiuta a far pesare meno la stanchezza fisica e mentale, siamo una squadra matura che non si butta giù dopo una sconfitta e non si esalta dopo una vittoria. - continua Liverani come riporta il sito del club – I punti serve farli ovunque e noi con pregi e difetti proviamo sempre a vincere contro chiunque, nel massimo rispetto dell’avversario”.