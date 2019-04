Lecce, Liverani e il rinnovo: "Giorno importante, ora il sogno promozione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza dopo la notizia del suo rinnovo contrattuale fino al 2022. "Oggi per me è un giorno importante, in cui sono particolarmente felice. Posso continuare a programmare qualcosa di importante in una società cresciuta con me. Lo scorso anno abbiamo intrapreso un percorso difficile ed impegnativo come la Serie C e lo abbiamo superato con umiltà e lavoro. In questo campionato il nostro obiettivo primario era quello di mantenere la categoria. Ora abbiamo una possibilità, un sogno che è quello di conquistare la promozione o direttamente o attraverso i play-off. A prescindere da quello che, però, sarà il risultato sportivo di questa stagione, la continuità e la crescita della società sono il nostro vero obiettivo".