Lecce, Liverani: "Mi piace la mia rosa. Livorno? Grande attacco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, parla così alla vigilia della trasferta di Livorno: "Sicuramente qualcosa cambieremo domani nella gara di Livorno rispetto all’impegno di sabato scorso con il Venezia. Domani mi aspetto una partita sulla falsariga di quella con Salernitana e Venezia, con poco spazio. Il Livorno sebbene sia una neopromossa come lo siamo noi, specialmente nel reparto avanzato dispone di giocatori con una grande esperienza tra Serie A e B. Sappiamo benissimo che durante il match ci saranno momenti in cui soffrire ed altri in cui soffrirà il nostro avversario. La rosa di cui dispongo mi piace, la trovo competitiva, ma questo non vuol dire che vinceremo tutte le partite. Il Lecce negli ultimi sei anni doveva vincere, oggi bisogna cambiare un pochino il punto di vista. E’ normale che noi scendiamo in campo per ottenere sempre il massimo, però, ci confrontiamo con una realtà diversa rispetto agli ultimi anni".