Lecce, Liverani: "Non c'è stata partita, diamo continuità ai risultati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sul campo del Livorno. "Era importante dare continuità alla vittoria di Venezia, in precedenza aveva racimolato poco di quello che meritavamo. I ragazzi si impegnano ed oggi è un premio per i loro sacrifici, non c'è stata proprio partita. L'obiettivo principale è la salvezza, vogliamo giocare, divertirci ma poi sarà il campo a dirci se meriteremo una posizione superiore. Abbiamo le certezze del nostro lavoro e delle nostre idee. E' stata una partita diversa rispetto alla prima di Benevento, stiamo comunque avendo una crescita giusta per una neopromossa. Il calcio è fatto di episodi e delle partite chiuse possono riaprirsi per dei momenti di disattenzione. Mancosu? E' un altro mio dilemma, è arrivato a Lecce e sembrava potesse fare solo la mezz'ala ed ho sempre creduto che lui possa fare il trequartista".