Lecce, Liverani: "Non perdiamo la spensieratezza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benevento che segnerà il ritorno in campo del club salentino dopo lo stop del campionato: “Si tratta di una gara dalle mille insidie, veniamo da una sosta lunga e affronteremo una squadra forte che ha ritrovato il ritmo di gara prima di noi visto l’impegno in Coppa Italia. Noi dovremo cercare di essere una squadra che conferma quello che ci è stato riconosciuto finora. La mia squadra non deve perdere mai spensieratezza ed entusiasmo vivendo senza pressioni. - continua Liverani come riporta il sito dei salentini - Tachtsidis? Sicuramente ha bisogno di riprendere il ritmo gara, ma come abbiamo visto con Lucioni tutto sta nella testa del giocatore. Quello che posso dire è che parliamo, comunque, di un calciatore di valore assoluto e che sicuramente sarà un valore aggiunto in questo spogliatoio.”