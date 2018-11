Lecce, Mancosu: "Ripartiamo dalla prima mezzora di Cosenza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Lecce Marco Mancosu in conferenza stampa ha parlato della pausa per le Nazionali, che non gli piace, e rivolto lo sguardo verso la sfida con la Cremonese: “Personalmente non mi piacciono le soste del campionato anche se hanno l'aspetto positivo di permettere a chi è infortunato di recuperare con meno fretta. Però la condizione fisica un calciatore la trova solo giocando con continuità. - continua Mancosu parlando del reparto offensivo come si legge sul sito ufficiale dei salentini – Il nostro attacco è composto da giocatori forti, che hanno peculiarità differenti tra loro e sta a me adattarmi alle caratteristiche di chi scende in campo per metterli nelle migliori condizioni possibili. Cremonese? Dobbiamo ripartire dai primi trenta minuti di Cosenza, che a mio modo di vedere sono stati i migliori di questo campionato. Ora alla ripresa del campionato affronteremo domenica una ottima compagine come quella grigiorossa, guidata da un buonissimo allenatore, sarà una di quelle gare belle da giocare.”