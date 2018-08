Lecce, nelle prossime ore si scrive il futuro di Saraniti

© foto di Giuseppe Scialla

Una stagione, la scorsa, iniziata nella Virtus Francavilla, suo trampolino di lancio, e conclusa poi a Lecce, dove l'attaccante Andrea Saraniti, ha centrato anche l'agognata promozione in Serie B, per la definitiva consacrazione della sua carriera.

Ma il futuro del giallorosso è ancora incerto, perché il mercato di C è stato prorogato fino al 31 agosto, e dalla terza serie fioccano richieste. Anche se alla fine l'unica soluzione plausibile sembra essere a oggi il Catanzaro: dalla Calabria è infatti in uscita Saveriano Infantino, e qualora si concretizzasse il suo addio, le Aquile avrebbero bisogno del "sostituto". Infantino, però, è per adesso richiesto solo dalla Viterbese, o così pare: patron Camilli ha dichiarato chiuso il mercato, ma un'alternativa a Jefferson, accasatosi al Monza, è probabilmente necessaria.

Attesi sviluppi.