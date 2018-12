© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Lecce per l'attaccante scuola Lazio Simone Palombi. Ecco le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale dei salentini: “Dopo Ascoli solo con il Perugia non siamo riusciti ad andare a segno? Non credo sia successo nulla di particolare sabato scorso. Abbiamo affrontato una squadra simile a noi, che ci ha dato filo da torcere, come lo darà ad altre squadre e che lotterà per le prime posizioni di classifica. Il mio, fino a questo momento, è un bilancio positivo, anche se non mi accontento perché so di poter fare di più. Ho seguito ieri in televisione la gara tra Salernitana e Brescia. Quella lombarda è una squadra che dispone di un buon organico e con Donnarumma è abile nelle ripartenze, a cui bisognerà prestare particolare attenzione. Domenica sarà una bella gara da giocare e da vedere.”