Lecce, Petriccione: "Con Liverani posso fare il salto di qualità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle colonne di Gianlucadimarzio.com arrivano alcune dichiarazioni di Jacopo Petriccione, centrocampista scuola Fiorentina, oggi al Lecce: "Io e Liverani? A lui devo tanto, lo so bene. È un martello vero e proprio, non molla un attimo ed esige davvero tanto da tutta la squadra. A me poi, lui che giocava nel mio stesso ruolo, dà sempre dei consigli preziosissimi. 'Vai a chiedere palla', 'mettici personalità', insiste sempre. E con la carriera che ha fatto, come non dargli retta? È stato tra i migliori in quella posizione. Liverani riesce sempre a farmi trovare la giusta continuità e con lui posso puntare a fare il salto di qualità. L'avvio di stagione positivo? Non ce lo aspettavamo così, è vero. Non parlo dei punti in classifica, ma della personalità mostrata su campi come Verona e Benevento. Siamo davvero contenti di quello che stiamo facendo ma il nostro obiettivo principale resta la salvezza. La Serie B funziona così, ne vinci una e sei terzo in classifica, ne pareggi due e ti ritrovi in zona play-out. Il nostro però è un calcio propositivo, un bel gioco, e potremmo toglierci della soddisfazioni importanti. È chiaro che, se dovessimo continuare così".