© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria nel derby contro il Foggia, il centrocampista del Lecce Jacopo Petriccione ha commentato: "Il gol è partito da una palla tagliata per La Mantia. Sono stato bravo a cercarlo e bravo e pronto lui a metterla dentro - riporta Tuttocalciopuglia.com -. Il nostro obiettivo era la salvezza, con la nostra gente vediamo dove riusciamo ad arrivare. Il Crotone è una squadra forte, immeritatamente in fondo alla classifica. Andremo lì per cercare di portare quanti più punti possibile. Majer è un giocatore che ha qualità ed è entrato subito nel nostro sistema di gioco".