© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato della Serie B ritrovata: "Siamo già al lavoro da qualche giorno, in totale sintonia, con il mister, le sue prerogative tecniche, il DS e la società. Siamo consapevoli della differenza enorme di categoria che ci attende. Il Direttore Sportivo farà un lavoro importante, ne siamo certi, adattato anche alle nuove regole di under e over che ci attendono. Dobbiamo consolidarci bene, conservare la categoria, rafforzarci sempre di più dal punto di vista del profilo economico di questa società sana e che guarda al futuro. La tifoseria deve essere certa di una cosa: per nessuna ragione al mondo possiamo perdere la categoria, dunque lavoreremo bene e con scrupolo, non per tirare a campare. Non pensiamo onestamente di essere pronti e competitivi per una lotta alla Serie A diretta, per questo tutto quello che verrà dopo la salvezza matematica sarà positivo", le sue parole riprese da sololecce.it.