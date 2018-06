Lecce, si stringe per Germoni e Palombi

© foto di Federico Gaetano

Il Lecce è al lavoro con la Lazio per chiudere l'arrivo in Salento di Luca Germoni e Simone Palombi. Il primo, esterno mancino classe '97, è reduce dall'esperienza con il Perugia dove ha collezionato 11 presenze in stagione, mentre il secondo, centrocampista classe '96, ha giocato 14 gare con la Salernitana dove è arrivato nel mercato di gennaio. I due arriverebbero in giallorosso in prestito secco.