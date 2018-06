Lecce, sirene dall'estero per Caturano: c'è il Cluj

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro dell'attaccante Salvatore Caturano potrebbe essere lontano da Lecce nonostante un contratto in scadenza nel 2020. Secondo quanto raccolto dal Quotidiano di Puglia sul calciatore si sarebbe mosso il Cluj, club della massima serie rumena, che nelle prossime settimane potrebbe anche avanzare un'offerta per il suo cartellino. Caturano resta inoltre in cima alla lista dei desideri di Gaetano Auteri per rinforzare l'accatto del suo Catanzaro.