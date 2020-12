Lecce, Stepinski prima del big match contro il Venezia: "Guai se molliamo solo per un attimo"

Ospite delle colonne de La Gazzetta dello Sport Mariusz Stepinski, attaccante de Lecce arrivato in estate dall'Hellas Verona, ha raccontato il suo momento e quello della squadra allenata da Eugenio Corini in vista del big match contro il Venezia: "Noi abbiamo tanta qualità, però è fondamentale vincere e mantenerla per tutto il campionato. Guai se molliamo pure solo per un attimo, perché in B qualsiasi avversario può farti male. Allora, Lecce avanti così, senza mai distrarsi e cercando di migliorare ogni giorno".