Lecce, Sticchi Damiani: "A gennaio investiremo. Mancosu incedibile"

© foto di Federico Gaetano

In conferenza stampa il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato anche del mercato di gennaio: “Girare a quota 30 ci permetterebbe di pensare a un obiettivo più importante della salvezza che sarebbe un traguardo alla portata dopo questo girone d’andata e abbiamo già fatto sapere a Meluso e Liverani di essere pronti per un ulteriore sacrificio nel mercato di gennaio. In entrata fare acquisti mirati per aumentare il tasso di qualità della squadra, mentre in uscita ci saranno i giocatori che hanno trovato poco spazio qui. - continua Sticchi Damiani – Mancosu? Ha un contratto fino al 2020 e per noi è incedibile. Andrebbe via solo se dovesse chiedere di andare via e ci fosse un’offerta, ma al momento non è accaduta nessuna delle due cose”.