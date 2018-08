Lecce, Sticchi Damiani: "La trattativa per Chiricò è importante"

Nel corso della conferenza stampa di ieri, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani si è soffermato anche su Chiricò: "Innanzitutto vorrei far passare il messaggio che la questione Chiricò non deve determinare un contrasto. La mia posizione è di grande rispetto verso gli ultras. Loro si abbonano in 5mila, non chiedono nulla, non entrano nel merito di niente mai, sostengono la squadra e basta. Le loro battaglie sono legate alla dignità e alla maglia - riporta Sololecce.it -. Preferisco il loro rispetto leale a chi mi chiede l'abbonamento e poi parla alle spalle. E' una protesta legata a un episodio a cui si è data troppa importanza. La nostra è stata un'operazione a costo zero, va tutelata. La trattativa con la Ternana è importante, quella umbra è una società che sta portando avanti i contatti con correttezza e limpidezza. Se si verificheranno queste condizioni, se non ci saranno speculazioni andremo avanti. Questa società in due anni non ha mai avuto richieste dalla tifoseria, anche la vicenda Strambelli dello scorso anno sostanzialmente non esiste. Non l'abbiamo mai trattato, sapevamo che avrebbe portato con sè situazioni che avrebbero rotto il giocattolo. Non siamo schiavi dei tifosi, sono situazioni di cui nel calcio si deve tenere conto, semplicemente. Mi dispiace soltanto che in questa situazione di questa estate si sia andati oltre il valore delle cose, degli episodi e anche del ragazzo, ma ogni scelta deve essere affrontata con serenità. Non accetto che la vicenda Chiricò incida però sul lavoro di Meluso che in questo biennio ha fatto benissimo".