© foto di Federico Gaetano

Dopo l'1-1 arrivato contro il Benevento, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato in mixed zone: "Soddisfatto per la prestazione ma non per il pareggio. Possiamo recitare il ruolo di big in questo campionato, abbiamo dimostrato di essere più forti del Benevento. Siamo una squadra tosta che gioca con personalità, con queste caratteristiche nel girone di ritorno possiamo dire la nostra. Tachtsidis? Ha fatto bene, spetta al mister il compito di portarlo in condizione ma dal punto di vista tecnico è fuori categoria. Il mercato? Dobbiamo fare alcuni esuberi, poi faremo qualcosa in attacco“.