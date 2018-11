Lecce, Sticchi Damiani: "Squadra matura. Lucioni fuori categoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite delle colonne di SoloLecce.it il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha fatto il punto dopo la vittoria contro la Cremonese: "Rispetto al passato stiamo crescendo anche nella solidità, prima creavamo tanto e concedevamo tanto. Ora dimostriamo di essere capaci di tenere testa a un avversario solido come la Cremonese. Bravi i ragazzi ad aspettare il momento giusto per colpire, da squadra matura. Nel secondo tempo in campo ho visto solo il Lecce. Ero certo che il ritorno in campo dopo la sosta questa volta non sarebbe coinciso con una sconfitta, perché a Cosenza eravamo comunque arrivati in debito di ossigeno. Ora abbiamo recuperato giocatori preziosi, definitivamente rilanciato Lucioni, uno fuori categoria. Poi ci sono altri tre giocatori del suo livello che ci porteranno in alto. Diritto di sognare? Sì, come tifosi lo abbiamo, è giusto che la nostra gente sogni, noi dobbiamo rimanere ancorati alle nostre idee, con i piedi per terra, pensare ad affrontare al massimo ogni tappa di questo campionato complicatissimo. Stiamo andando oltre le aspettative, ma dobbiamo restare senza pensieri, appagarci adesso potrebbe farci diventare rinunciatari sapendo di essere così tanto avanti. Invece dobbiamo avere fame sempre".